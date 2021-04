VIDEO - Everton, Ancelotti deluso per il pari col Brighton: "Ora per la Champions è dura"

Carlo Ancelotti amareggiato dopo il pareggio dell'Everton contro il Brighton, che rischia di compromettere la corsa Champions dei Toffees, ora ottavi ma con una partita da recuperare: "Ovviamente ora la lotta per il quarto posto è più complicata. È un punto ottenuto grazie allo spirito di squadra. Con la palla potevamo fare meglio. Abbiamo faticato in costruzione sbagliando molti passaggi. Non siamo riusciti a servire i nostri attaccanti in modo efficace. Siamo ancora in corsa per il quarto posto. L'obiettivo si fa più complicato ma ora nelle prossime 8 partite abbiamo diversi scontri diretti. È un momento delicato per noi anche a causa degli infortuni. Ma spero di recuperare qualcuno per venerdì e di giocarcela contro il Tottenham".