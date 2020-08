VIDEO - Messi ha comunicato l'addio al Barça, scoppia la protesta al Camp Nou: "Bartomeu dimettiti!"

Dalla Spagna tutti i media hanno raccontato della decisione di Messi di lasciare il Barça, comunica via fax anche alla società. Ed è arrivata la reazione del popolo del Barcellona al possibile addio. Come riporta Marca i tifosi blaugrana si sono, infatti, assiepati sotto il Camp Nou, casa del Barça e di Messi negli ultimi 20 anni, per chiudere le dimissioni del presidente del club Josep Bartomeu.

️‼️"¡BARTOMEU, DIMISIÓN!".



Un grupo de aficionados del BARÇA se agolpa a las puertas del CAMP NOU para pedir la cabeza del presidente. (vía @JosepSoldado)



¡Hay PROGRAMÓN a las 12 con @jpedrerol! pic.twitter.com/TJ2GH46KHK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020