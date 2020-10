VIDEO - Torino, la protesta diventa saccheggio: svaligiato Gucci

Continua ad essere alta la tensione in tutta Italia, dopo le ultime restrizioni imposte dal Governo per contrastare la Pandemia. A Torino e Milan sono andati in scena degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che nel caso del capoluogo piemontese sono diventati anche saccheggio: come mostrano le immagini che stanno facendo il giro dei social, un negozio di Gucci a Torino è stato addirittura oggetto di saccheggio da parte di alcuni manifestanti, mostrando dunque la presenza di vandali all'interno delle manifestazione che continuano ad essere tutt'altro che pacifiche.