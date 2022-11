Wanda Nara è incinta del sesto figlio, il terzo con Icardi: ecco il motivo della pace

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Caras, Wanda Nara sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo che nascerebbe dalla relazione con Mauro Icardi. Proprio per questo motivo sarebbe arrivata la riconciliazione tra i due dopo che circa sei mesi fa l'imprenditrice aveva annunciato la fine del loro rapporto. I due sono tornati insieme con tanto di book fotografico sui social direttamente dalla fuga alle Maldive dove si sono recati insieme ai figli. Le recenti immagini non darebbero indizi evidenti della gravidanza, ma in Sudamerica sono certi e la notizia ha catalizzato l'attenzione di tutti i media nazionali.