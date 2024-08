Accostato a Napoli e Milan, David può andare all'Inter: idea a costo zero per il 2025

Jonathan David. L'attaccante del Lille, con cui ha contratto fino al 2025, per diversi mesi è stato in cima alla lista del Milan oltre ad essere stato accostato al Napoli come possibile erede di Osimhen. Il suo destino potrebbe comunque essere in Italia, ma sull'altra sponda del naviglio.

Secondo quanto riporta Fcinternews.it, il nome di David sta iniziando a circolare anche in casa Inter. I nerazzurri stanno valutando il da farsi per quanto riguarda l'attacco, avendo ancora alle proprie dipendenze sia Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Al momento non ci sono grosse offerte per i due, quindi sta prendendo sempre più quota l'ipotesi che entrambi rimangano in vista della stagione che sta per iniziare completando un attacco in cui svettano come prime scelte Lautaro, Thuram e Taremi.

In tal caso, all'Inter però mancherebbe un elemento in grado di dare creatività e saltare l'uomo. Un profilo non raggiunto nell'agosto del 2024, ma da centrare in vista dell'annata successiva. All'inizio di questa, ovvero nell'estate 2025, David sarà un'occasione di mercato a parametro zero e proprio per questo il suo nome ha iniziato ad interessare anche la metà interista di Milano.