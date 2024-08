Accostato al Napoli, Amrabat vicinissimo al Fenerbahce: cifre e dettagli dell’affare

Sofyan Amrabat è ad un passo dall’addio alla Fiorentina. Il centrocampista marocchino, seguito anche dal Napoli, è vicino ad approdare al Fenerbahce alla corte di Josè Mourinho. Operazione complessiva da circa 15 milioni di euro, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Affare in prestito con obbligo di riscatto e contratto fino al 2028.

Sofyan #Amrabat to #Fenerbahce from #Fiorentina for a total package around €15M. Deal on loan with the obligation to buy. Contract until 2028. #transfers @violanews https://t.co/F62efivVpn