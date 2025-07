Nunez o Lucca per l'attacco: da Udine arriva una notizia sulla punta

Il Napoli lavora con il Liverpool per Darwin Nuñez, 26 anni, e con l’Udinese per Lorenzo Lucca, 24 anni: l’uruguayano ha parametri molto elevati, mentre più contenuti sono quelli dell’attaccante della Nazionale. Che ieri, per la cronaca, è stato convocato dal suo club in vista della preparazione precampionato: avendo giocato con l’Italia in Nations, ha avuto ovviamente diritto a qualche giorno di ferie in più rispetto ai colleghi e dovrà presentarsi il 10 luglio. Giovedì prossimo, una settimana ancora; mercato permettendo, s’intende. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.