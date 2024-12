Accostato al Napoli, David sempre nel mirino dell'Inter. C'è una voce per gennaio

Jonathan David è un nome che scalda il mercato e soprattutto scalderà quello della prossima estate. In Italia, l'attaccante del Lille, in scadenza al termine della stagione, è stato accostato in più occasioni all'Inter, molto interessata al potenziale colpaccio a parametro zero.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky DE, l'affare non sarebbe in chiusura al momento, anche perché il giocatore vorrebbe valutare tutte le proposte, ma l'Inter avrebbe comunque chiarito il proprio interesse. La stessa fonte, inoltre, esclude che David si possa trasferire da qualsiasi parte già nel mercato di gennaio. In passato, David è stato accostato a più riprese anche al Milan, che resta interessato e potrebbe dar vita a un derby in sede di calciomercato, nonché al Napoli e anche alla Juventus.