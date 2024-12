Accostato al Napoli, Fagioli piace a tre club inglesi: la Juve fissa il prezzo

Nicolò Fagioli e la Juventus: due strade che sembrano davvero dividersi. Il centrocampista può lasciare Torino ed è stato accostato anche al Napoli con i bianconeri interessati a Raspadori.

Come scrive Tuttosport oggi in edicola, il prezzo fissato dai bianconeri è compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che non spaventa soprattutto i club inglesi. Alla finestra infatti ci sono già tre club di Londra, visto che West Ham, Crystal Palace e Fulham sono interessati all'ex Cremonese. In questo caso sarà decisiva la volontà del calciatore, sulle cui tracce c'è anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Da capire se il Tottenham, dopo l'interesse mostrato in passato, possa farsi nuovamente avanti per Fagioli, sicuramente attirato dagli Spurs.