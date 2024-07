Accostato al Napoli, Greenwood ai dettagli col Marsiglia: allo United percentuale di rivendita

Mason Greenwood, esterno d'attacco del Manchester United accostato anche al Napoli, è vicinissimo al trasferimento in Ligue1. Le ultime sull'inglese le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"L'Olympique Marsiglia ha il via libera di Mason Greenwood al trasferimento mentre si stanno discutendo i dettagli finali del contratto/stipendio. Il Manchester United ha accettato il pacchetto da 30 milioni di euro offerto dall'OM, ​​inclusa una clausola di vendita del 40/50% circa. Dettagli finali dal lato del giocatore e poi accordo concluso.

Il contratto offerto dall'Olympique Marsiglia a Mason Greenwood è valido fino a giugno 2029. Il Manchester United avrà una clausola di vendita vicina al 50% della futura vendita da giugno 2025 a giugno 2029. Accordo concluso tra i club, dettagli salariali compresi i bonus in discussione".

️ Olympique Marseille have Mason Greenwood’s green light to the move as final details of contract/salary are being discussed.



Manchester United have accepted €30m package offered by OM, including sell-on clause around 40/50%.



