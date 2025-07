Non solo Beukema, il Napoli all'assalto pure di Ndoye! Sky: "Il Bologna è sceso a 40mln"

vedi letture

Non solo Noa Lang, ormai solo da annunciare dopo le visite mediche. Il Napoli insiste per Sam Beukema con la distanza col Bologna che si assottiglia verso l'accordo finale. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli che riguardano i bonus da aggiungere alla parte fissa di 31 milioni, e - riferisce Sky Sport - contano di trovare l'intesa finale per il trasferimento del difensore olandese.

Il Napoli però continua a portare avanti anche la pista Dan Ndoye. Secondo il sito dell'emittente satellitare, il club ha trovato l'accordo con l'entourage del giocatore sull'ingaggio ed ora gli azzurri lavoreranno per spingere con il Bologna per trovare l'intesa totale sul cartellino. I rossoblù intanto hanno abbassato le richieste da 45 a 40 milioni di euro e l'affare non sembra più impossibile.