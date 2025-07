Juanlu-Napoli, il Siviglia non fa sconti ma resta l'ottimismo: la situazione

Il terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez è in cima alla lista dei desideri di Giovanni Manna per rinforzare la fascia destra. Il tutto è partito da quando il ds del Napoli si è fatto beccare dalle telecamere fuori la sede del Siviglia, ma anche in quel caso - pur avendo un accordo blindato col giocatore - la trattativa non ha subito grandi variazioni vista la distanza tra domanda e offerta.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il diesse Manna ha l’accordo con il giocatore e al momento è la società andalusa che non si smuove dalla sua richiesta: 17 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli ad oggi è fermo a 15 e non intende andare oltre. Nonostante questo la società azzurra rimane fiduciosa nella possibilità di portare alla corte di Conte il giocaatore che aspetta di poter raggiungere la sua nuova squadra.