Accostato al Napoli, Greenwood può andare in Francia: lo vuole De Zerbi

Leggermente superiore alla Lazio (altra squadra interessata) la proposta dell'OM, che si spingerebbe fino a circa 20 milioni di euro per Greenwood.

Che ne sarà di Valentin Carboni (19 anni)? Rientrato all'Inter dopo aver trascorso in prestito al Monza l'ultima stagione, il talento argentino classe 2005 ha numerosi estimatori, in Serie A e non soltanto. Tra i principali apprezzatori del centrocampista offensivo argentino c'è un allenatore italiano che ora lavora all'estero, Roberto De Zerbi.

Come si apprende da Sky Sport, il nuovo tecnico del Marsiglia ha richiesto al club transalpino di acquistare Carboni (nel mirino anche della Fiorentina) e nella giornata di ieri ci sono da registrare contatti tra la dirigenza dei marsigliesi e quella dell'Inter. De Zerbi spinge, da capire se il corteggiamento dei transalpini potrà andare a buon fine.

E non solo Carboni, perché De Zerbi rappresenta un'insidia pure per un altro grande obiettivo di una italiana. Ci riferiamo a Mason Greenwood (22 anni), per il quale la Lazio si è fatta avanti ma è ancora distante dalle richieste del Manchester United. Leggermente superiore invece la proposta dell'OM, che si spingerebbe fino a circa 20 milioni di euro per Greenwood.