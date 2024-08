Accostato al Napoli, il 2006 Leoni va al Parma: terminate le visite mediche

vedi letture

Giovanni Leoni, difensore classe 2006, ha terminato le visite mediche con il Parma, come raccolto da TMW, e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club gialloblù. Il 17enne, che diventerà maggiorenne a dicembre, arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, dopo che era stato accostato fortemente anche a Napoli ed Inter.

I dettagli.

L'affare è arrivato alla fumata bianca per una cifra di 5 milioni di euro più 3,5 di bonus ed è arrivato nei giorni scorsi anche il sì del giovane giocatore. Secondo trasferimento nel giro di pochi mesi per Leoni che, cercato di recente anche dall'Inter, era approdato alla Sampdoria nello scorso mercato estivo, in prestito con diritto di riscatto - poi ovviamente esercitato - dal Padova. Con la maglia blucerchiata, Leoni ha disputato dodici partite nella seconda metà del campionato di Serie B 2023/2024, portando a casa anche una rete. Adesso, il nuovo salto di categoria, con il passaggio in Serie A alla corte di Fabio Pecchia.