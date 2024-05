Accostato al Napoli, il Lipsia vuole trattenere Sesko: proposto aumento del contratto

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda Benjamin Sesko, uno dei nomi accostati al Napoli per sostituire Victor Osimhen. Il Lipsia avrebbe offerto al bomber sloveno un nuovo contratto con un ingaggio più alto e un ruolo chiave in squadra, per tenerlo lontano ancora un anno dagli interessi dei tanti club anche di Premier League. La decisione finale ovviamente spetterà al giocatore.

"Il RedBull Lipsia ha contattato l'agente di Benjamin Šeško nei giorni scorsi per offrire un nuovo contratto a rialzo. Diversi club di alto livello vogliono Šeško quest'estate, soprattutto dalla Premier League. Il Lipsia offre un nuovo contratto e un progetto da giocatore chiave per rimanere per un altro anno. Ora spetta a Šeško".

