Accostato al Napoli, Ismajli sul futuro: "Aspetto gennaio per decidere"

Ardian Ismajli, difensore dell'Empoli e dell'Albania accostato a diverse squadre tra cui Napoli e Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale albanese. Queste le sue dichiarazioni sul futuro, alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Ucraina: “Non mi piace parlare di mercato quando sono in Nazionale, qui rispondo solo a domande relative all’Albania. Posso soltanto dire che aspetterò il mese di gennaio per prendere una decisione, poi vedrò cosa accadrà”.

Infine, sulla sfida contro l’Ucraina: “Puntiamo alla vittoria anche se sappiamo non dipenderà solo da noi, fondamentale sarà il risultato dell’altra gara tra Repubblica Ceca e Georgia. Dovbyk? Non è un avversario facile, ha qualità. Abbiamo analizzato tutto e faremo del nostro meglio per limitarlo. Non abbiamo paura, nelle ultime partite abbiamo fatto bene in difesa”.