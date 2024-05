Accostato al Napoli, Lukaku non sarà riscattato dalla Roma. E il Chelsea fissa il prezzo

Chi sarà il centravanti della Roma nella prossima stagione? Di sicuro non Romelu Lukaku. Troppo alta la cifra richiesta dal Chelsea per il suo riscatto

Chi sarà il centravanti della Roma nella prossima stagione? Di sicuro non Romelu Lukaku. Troppo alta la cifra richiesta dal Chelsea per il suo riscatto ossia circa 40 milioni di euro. Troppo alto anche il suo ingaggio da 9,8 milioni lordi (che non avranno più lo sgravio del Decreto Crescita). In più ci si mette il bilancio di quest'annata: veramente buona soltanto la prima parte della stagione del belga. C’è anche l’impressione, anche se l’impegno di Big Roma non è mai mancato, che gradisse più l’atteggiamento tattico di Mou che quello di De Rossi.

Ma allora da chi ripartire al centro dell'attacco? Non sarà facile per la Roma trovare un altro attaccante con l’esperienza internazionale di Lukaku e con la sua potenza fisica. Si può dire che sia stato un calciatore importante ma non un trascinatore. Il discorso sul centravanti sarà uno dei primi da affrontare per il nuovo d.s., con il nome di Ghisolfi ancora favorito. Abraham può fare il titolare? Azmoun è da riscattare? C’è un nome ancora segreto? I tifosi aspettano risposte. A riportarlo è il Corriere di Roma.