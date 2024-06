Accostato al Napoli, ma su Greenwood c'è un blitz in corso di Lotito

Il club biancoceleste, infatti, nelle ultime ore secondo quanto riporta Sky Sport ha fatto un blitz per l'inglese

Non c'è solo il nome di Lazar Samardzic nei piani di mercato della Lazio (leggi qui le ultime). Il club biancoceleste, infatti, nelle ultime ore secondo quanto riporta Sky Sport ha fatto un blitz una trattativa col club inglese nel tentativo di superare la concorrenza della Juventus (l'altra squadra interessata al calciatore).

La Lazio è alla ricerca di un giocatore offensivo per il post Felipe Anderson, ecco perché l'interesse è concreto per Greenwood. Da registrare come i biancocelesti avevano già avanzato un'offerta: 20 milioni più il 50% della rivendita, ma la risposta dello United era stata negativa. Trattativa complicata e richiesta alta (30 milioni di sterline), ma i contatti proseguono e anche la Lazio è in corsa per Greenwood.