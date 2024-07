Accostato al Napoli, Morata a un passo dall'Arabia: operazione da 50mln

Alvaro Morata è stato uno dei tanti nomi accostati al Napoli per sostituire Victor Osimhen. La pista che porta all'attaccante spagnolo sta però per sfumare definitivamente: stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Relevo, il bomber dell'Atletico Madrid è ad un passo dal lasciare La Liga e il calcio europeo dopo ben quattordici anni.

Alvaro Morata sarebbe vicinissimo all'aprodo in Arabia Saudita, sarà un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. Il club di seconda divisione saudita si impegnerà in un'operazione complessiva di 50 milioni di euro tra ingaggio al giocatore e clausola rescissoria da pagare all'Atletico Madrid, che ammonta intorno ai 15 milioni. Morata raggiungerebbe così Nacho Fernandez, suo compagno nella nazionale spagnola con cui ha giocato insieme anche ai tempi del Real Madrid.

🚨 MAJOR BREAKING: Álvaro Morata is very close to leaving Atlético Madrid for Saudi Arabia’s Al-Qadsiah.



[️: @relevo] pic.twitter.com/ZYiZM9xV6E