Accostato al Napoli, Nani su Bijol: "Sappiamo che piace all'Inter, ma non vuol dire che va lì"

Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, era presente ieri sera alla cena di Natale del club friulano in bianconero e ha parlato a margine dell'evento si è soffermato su Jaka Bijol, difensore accostato al Napoli per gennaio, finito nelle mire anche dell'Inter per il futuro: "Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell'Inter. Ma questo non vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo che all'Inter piace ma ad oggi non c'è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui".