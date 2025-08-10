Accostato al Napoli, Pellegrini piace in Premier: intanto il giallorosso è fermo ai box

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, non sta vivendo un momento fortunato. L'ormai ex capitano è infatti ai box per un infortunio e, secondo le stime, potrà tornare a disposizione solo tra circa un mese. Sul fronte societario, la questione contrattuale resta in sospeso: l’attuale accordo scade nel 2026, ma negli ultimi tempi non ci sono stati contatti concreti per discutere di un rinnovo.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore accostato anche al Napoli sarebbe finito nel mirino di un club inglese, che avrebbe già preso contatti con lui. Il numero 7 giallorosso, ancora alle prese con il recupero fisico, si prende del tempo per decidere se aprire a un trasferimento oltremanica o restare almeno per un’altra stagione nella Capitale.