Accostato al Napoli, Pellegrini resta alla Roma: l'ex capitano ha detto no alla Turchia

vedi letture

Alla fine Lorenzo Pellegrini è rimasto dov'era e, nonostante a molti paresse l'estate buona per veder maturare il suo addio alla Roma, l'ormai ex capitano dei giallorossi è rimasto un tesserato del club dei Fredkin e difficilmente il suo destino cambierà, nonostante ancora ci siano paesi con il calciomercato aperto.

Per Pellegrini, accostato dallo scorso mercato gennaio al Napoli, ci sarebbe stata anche la possibilità di strappare un ricco contratto e trasferirsi in Turchia, dove lo corteggia da tempo il Trabzonspor. Stando a quanto riferito dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, infatti, alla Roma era arrivata una proposta definita 'di rilievo' da parte della società di Super Lig: un prestito con obbligo di riscatto praticamente garantito, soluzione che avrebbe consentito ai giallorossi di ottenere una cessione sicura e remunerativa, oltre a liberare spazio in rosa e a livello di ingaggio. A fermare tutto praticamente sul nascere, però, la volontà del calciatore.