Accostato al Napoli, quale futuro per Chiesa? Sky - L'agente incontrerà la Roma

TuttoNapoli.net

Possibili importanti novità in arrivo a stretto giro di posta per quel che riguarda il futuro Federico Chiesa, giocatore della Juventus accostato anche al Napoli il cui contratto resta in scadenza nel 2025 nonostante una trattativa fra le parti avviata già da diverse settimane.

Nei giorni scorsi è emerso l'interessamento, piuttosto forte, da parte della Roma, con Daniele De Rossi che avrebbe indicato nel numero 7 bianconero il rinforzo ideale per il suo attacco. I giallorossi restano così alla finestra in attesa di eventuali sviluppi, con l'idea della Juventus che sembra abbastanza chiara: se l'ex Fiorentina non dovesse aprire al prolungamento, anche solo di una stagione, ecco che diventerebbe inevitabile andare a sondare il mercato per una cessione dolorosa ma inevitabile (per evitare il rischio di perderlo a parametro zero l'estate prossima).

In questo senso, racconta Sky Sport, la prossima settimana è atteso a Roma l'agente del giocatore attualmente impegnato nella spedizione azzurra in vista dell'Europeo. Fali Ramadani incontrerà la Roma, anche se non è chiaro se per approfondire i discorsi legati al suo futuro o se per parlare dei tanti suoi altri assistiti. In questa stagione con la Juventus Chiesa ha preso parte a 37 incontri con all'attivo 10 gol e 7 assist fra tutte le competizioni.