Accostato al Napoli, Schira: "Il Boca vuole rinnovare Zeballos". La situazione

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Il Boca Juniors ha presentato una proposta di rinnovo di contratto all’esterno offensivo Exequiel Zeballos. L’offerta prevede un prolungamento dell’accordo accompagnato da una clausola rescissoria, con l’obiettivo di blindare uno dei giovani talenti più interessanti della rosa. Senza un nuovo accordo, il giocatore potrebbe diventare svincolato a partire dal 31 dicembre, situazione che sta spingendo il club argentino a muoversi con anticipo.

Napoli e club russi alla finestra

La situazione contrattuale di Zeballos ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Napoli, che starebbe monitorando con attenzione l’evoluzione della trattativa. Oltre agli azzurri, anche due società russe avrebbero manifestato interesse per l’esterno argentino, pronte a inserirsi nel caso in cui il giocatore decidesse di lasciare il Boca Juniors. Il futuro di Zeballos potrebbe quindi diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi di mercato. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.