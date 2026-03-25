Zeballos-Napoli, pista viva: il Boca si è rassegnato e il prezzo è in calo

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Nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 20 milioni, ma secondo le indiscrezioni argentine il valore reale sarebbe ormai più basso

Exequiel Zeballos resta uno dei nomi seguiti dal Napoli in vista della prossima sessione di mercato. L’esterno argentino del Boca Juniors ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non ha accettato la proposta di rinnovo, situazione che potrebbe favorire una cessione già nei prossimi mesi. Nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 20 milioni, ma secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina il valore reale sarebbe ormai più basso, intorno ai 7-8 milioni, proprio per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

Il Boca Juniors si è rassegnato alla cessione di Zeballos

I media sudamericani spiegano che il Boca si sarebbe rassegnato all’idea di separarsi dal giocatore e starebbe già valutando il sostituto, individuato nel colombiano Jaminton Campaz del Rosario Central. Il Napoli resta alla finestra, pronto ad approfittare di una possibile occasione di mercato.