Ricordate Alvino? "Uno svincolato dallo United!": ora è uscito il nome

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I Red Devils hanno attualmente in rosa quattro giocatori che si svincoleranno a fine stagione: ecco l'elenco completo dei giocatori

La settimana scorsa il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si era recato in Inghilterra per visionare calciatori di Premier League e imbastire alcune trattative per il prossimo mercato estivo. Nel corso di 'Salotto Azzurro' su Otto Channel, il giornalista Carlo Alvino domenica aveva svelato che il Napoli sarebbe interessato ad un giocatore del Manchester United che va in scadenza a giugno 2026. Ora, a distanza di giorni, ecco uscire il nome. Si tratta di Casemiro, in scadenza. Anni 34. Ne parlano diversi media. Il Napoli c'è.

Chi può essere il giocatore trattato dal Napoli?

I Red Devils hanno attualmente in rosa quattro giocatori che si svincoleranno a fine stagione. Il 39enne portiere inglese Tom Heaton, il mediano brasiliano, ex Real Madrid Casemiro (34 anni), il difensore centrale della nazionale inglese Harry Maguire (33 anni), e il terzino olandese Tyrell Malacia (26 anni). Considerando l'età degli altri prossimi svincolati, si presume che il giocatore sul quale il Napoli stia puntando sia proprio Malacia. L'ex PSV Eindhoven ha collezionato appena due presenze in questa stagione di Premier e in carriera ha disputato nove partite con la nazionale olandese. Insomma, diversi profili potenziali. Ma a quanto pare il vero obiettivo può essere Casemiro.