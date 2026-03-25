C'è anche il Napoli sulle tracce di Koné del Sassuolo: quanta concorrenza!

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Le prestazioni di Ismael Koné non stanno passando inosservate e il suo nome è finito sul taccuino di diversi club di primo piano. Il centrocampista del Sassuolo, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, si è trasformato in uno degli elementi più affidabili della squadra neroverde, attirando - scrive Il Resto del Carlino - l’interesse di diverse società italiane, tra cui anche il Milan, che nelle ultime settimane avrebbe mosso i primi passi per informarsi sulla situazione.

Koné, quale futuro? Il Napoli c'è

Sul suo futuro il diretto interessato ha preferito non sbilanciarsi: “Il mio futuro? Lo conosce Dio”, ha dichiarato recentemente, lasciando aperta ogni possibilità. Intanto, oltre a Juventus e Milan, anche Roma e Napoli avrebbero mostrato interesse. Nel frattempo il Sassuolo ha deciso di tutelarsi, riscattando il cartellino dal Marsiglia per circa dieci milioni e prolungando il contratto fino al 2030. La posizione del club è chiara: per trattare la cessione servirà un’offerta almeno tripla rispetto all’investimento fatto.