Zirkzee-Napoli, Sky: "Dipende dal futuro di Lukaku, ecco quanto lo valuta lo United"

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“Zirkzee, mi aspetto un ritorno in Italia dal momento che in Premier non è riuscito a farsi valere".

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare le possibili operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis nella finestra estiva: “Manna in Inghilterra, ma non solo lui. C’erano le partite di Champions e quindi molti DS ed osservatori sono volati lì per sondare il terreno. Non ci sono stati incontri preordinati, ma si sono organizzati per creare basi per una situazione fluida per il futuro”.

Zikzee legato al futuro di Lukaku

“Zirkzee, mi aspetto un ritorno in Italia dal momento che in Premier non è riuscito a farsi valere. Non so se lo United vorrà cederlo in prestito o a titolo definitivo e mi immagino un prezzo pari a quanto speso. Per il Napoli, molto dipenderà dal futuro di Lukaku: se hai il belga ed Hojlund, prendere anche Zirkzee significherebbe fare un attacco di livello europeo. Proprio l’attaccante belga è in bilico: in questa stagione ha giocato solo 40′, quindi è normale si facciano riflessioni e credo il Napoli le possa fare. Non si andrà allo scontro con un giocatore così importante, si dovrà capire le ambizioni del giocatore e le eventuali offerte”.