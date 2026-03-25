Calciomercato Napoli, Alvino: "Ho segnalato un giocatore fortissimo, qualcosa si è smosso"

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Parole che lasciano intendere come l’interesse del Napoli possa concretizzarsi nei prossimi mesi.

Il giornalista Carlo Alvino ha acceso i riflettori su un possibile obiettivo di mercato del Napoli per la prossima estate. Si tratta del giovane talento Kerim Alajbegovic. L'attaccante esterno bosniaco classe 2007 del Salisburgo è un nome che negli ultimi tempi sta iniziando a circolare con maggiore insistenza nell’ambiente azzurro e su cui c'è anche una numerosa concorrenza secondo gli ultimi rumors.

Un nome da tenere d’occhio per il futuro

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alvino ha dichiarato: "Chi mi segue sa che ho segnalato da diverso tempo un calciatore fortissimo: Kerim Alajbegovic. Posso dire che qualcosa sul fronte Kerim Alajbegovic si è smosso a furia di ripetere questo nome. Vedremo cosa accadrà in futuro". Parole che lasciano intendere come l’interesse del Napoli possa concretizzarsi nei prossimi mesi.