Calciomercato Napoli, Alvino: "Ho segnalato un giocatore fortissimo, qualcosa si è smosso"
Il giornalista Carlo Alvino ha acceso i riflettori su un possibile obiettivo di mercato del Napoli per la prossima estate. Si tratta del giovane talento Kerim Alajbegovic. L'attaccante esterno bosniaco classe 2007 del Salisburgo è un nome che negli ultimi tempi sta iniziando a circolare con maggiore insistenza nell’ambiente azzurro e su cui c'è anche una numerosa concorrenza secondo gli ultimi rumors.
Un nome da tenere d’occhio per il futuro
Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alvino ha dichiarato: "Chi mi segue sa che ho segnalato da diverso tempo un calciatore fortissimo: Kerim Alajbegovic. Posso dire che qualcosa sul fronte Kerim Alajbegovic si è smosso a furia di ripetere questo nome. Vedremo cosa accadrà in futuro". Parole che lasciano intendere come l’interesse del Napoli possa concretizzarsi nei prossimi mesi.
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