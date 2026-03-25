Ricordate Mainoo? Man United pronto a blindarlo: c’è l’accordo per il rinnovo

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Il club inglese è infatti vicino a definire il rinnovo di Kobbie Mainoo, centrocampista che, durante l’inverno, era stato accostato anche al Napoli.

Il Manchester United è pronto a blindare uno dei talenti più promettenti emersi dal proprio vivaio negli ultimi anni. Il club inglese è infatti vicino a definire il rinnovo di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 che, durante l’inverno, era stato accostato anche al Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti per prolungare il contratto fino a giugno 2031 vanno avanti ormai da gennaio e, nelle ultime ore, si sarebbe arrivati ai dettagli finali prima della firma. “Il Manchester United è vicino a un nuovo accordo per Kobbie Mainoo, con contratto fino a giugno 2031. Il rinnovo era una priorità dopo che è tornato a essere un giocatore chiave sotto la gestione di Carrick. Non è ancora tutto completato, ma il club è ottimista”, ha scritto il giornalista sul proprio account X.

Dalla panchina al rilancio: la svolta con Carrick

Mainoo si era già messo in luce durante la gestione Ten Hag, conquistando i tifosi soprattutto grazie alla brillante prestazione nella finale di FA Cup contro il Manchester City. La sua crescita aveva però subito un rallentamento con l’arrivo di Ruben Amorim, che lo aveva spesso relegato in panchina preferendogli altre soluzioni a centrocampo, spingendo il giocatore a valutare anche un possibile addio a metà stagione. La svolta è arrivata con Michael Carrick, che lo ha rilanciato stabilmente nell’undici titolare accanto a Casemiro, con Bruno Fernandes avanzato sulla trequarti. Il ritorno al centro del progetto ha così convinto il club a puntare con decisione su di lui anche per il futuro, con un rinnovo che ormai appare solo da formalizzare.