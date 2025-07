Accostato al Napoli, sirene saudite per Grealish: tre club sull'inglese

Il futuro di Jack Grealish al Manchester City è sempre più in bilico. Arrivato nel 2021 per 117 milioni di euro dall’Aston Villa, l’esterno inglese non ha mai pienamente rispettato le altissime aspettative legate al suo trasferimento. Dopo una buona stagione 2022-23, culminata con il triplete e impreziosita da 5 gol e 11 assist in 50 presenze, Grealish ha vissuto un’annata decisamente deludente: solo 7 presenze da titolare in Premier League e un ruolo sempre più marginale nelle rotazioni di Pep Guardiola. Il suo scarso minutaggio, unito a un ingaggio elevato da oltre 15 milioni di sterline all’anno, sta spingendo il club e l’entourage del giocatore a valutare possibili scenari alternativi, soprattutto in vista di una rifondazione parziale della rosa.

A corteggiare Grealish, accostato anche al Napoli, sono diversi club della Saudi Pro League: Al-Ahli, Al-Hilal e Neom, che secondo il quotidiano spagnolo AS hanno manifestato un forte interesse. Le società saudite sarebbero pronte a mettere sul piatto un’offerta molto ricca per convincere il giocatore, consapevoli che pochi club europei possono sostenere economicamente un suo trasferimento. L’idea di lasciare il calcio europeo non è però scontata: Grealish potrebbe preferire una soluzione tecnica più competitiva per rilanciarsi, magari in un altro top club europeo. La decisione spetta ora al giocatore, che dovrà valutare se proseguire in Premier o accettare una proposta economicamente vantaggiosa ma lontana dai riflettori del grande calcio continentale.