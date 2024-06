Accostato al Napoli, tutti vogliono Gyokeres: finisce nella lista dell'Atletico

L'attaccante svedese di origini ungheresi dello Sporting Lisbona da 29 gol e 9 assist in Liga Portugal è finito sotto i riflettori puntati da una serie di big europee,

È bagarre per Viktor Gyökeres. L'attaccante svedese di origini ungheresi dello Sporting Lisbona da 29 gol e 9 assist in Liga Portugal è finito sotto i riflettori puntati da una serie di big europee, tra cui anche il Napoli, che sono in cerca di un nuovo bomber da piazzare al centro del proprio attacco. Compreso l'Atlético Madrid.

A rivelarlo è ABola, secondo cui il classe '98 di Ruben Amorim sarebbe molto gradito dal Cholo Simeone. Tutto nasce dalle possibili partenze in casa colchoneros, soprattutto di fronte alle incognite Alvaro Morata e Memphis Depay. Secondo quanto raccolto dal quotidiano portoghese, il tecnico dell'Atleti ha già chiesto al consiglio di amministrazione un rinforzo in attacco e nella lista di otto nomi segnati è comparso anche quello di Gyokeres.

Insieme ad Artem Dovbyk (Girona), Alexander Sorloth del Villarreal, Serhou Guirassy (Stoccarda), Jonathan David in scadenza con il Lilla, Santiago Giménez del Feyenoord, con Samu Omorodion (Alavés) e Carlos Martín (Mirandés) a chiudere il cerchio. Tuttavia il prezzo elevato della clausola rescissoria dello svedese, pari a 100 milioni di euro, rende l'affare di difficile realizzazione. Nonostante venga monitorato con attenzione. Al momento Gyokeres è infortunato, vista l'operazione al ginocchio sinistro effettuata, ma è stato il capocannoniere del campionato portoghese e campione del torneo con lo Sporting.