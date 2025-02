Adeyemi, c’è la Juve dietro il no al Napoli? Dir. Tuttosport: “Giuntoli è forte sul giocatore”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ai miei cronisti di mercato risulta che la Juventus abbia ripreso le trattative per Adeyemi e si sia posizionata in modo aggressivo sul giocatore.

Giuntoli su Comuzzo? Non so se il calciatore andrà alla Juventus.

Distanza tra Napoli e Juventus in classifica? L’effetto dell’allenatore è importante, Conte è strepitoso e quei punti di differenza sono merito suo. La rosa del Napoli ha qualcosa in più perchè ha dei giocatori forti che s’erano persi nel post scudetto e Conte ha avuto il merito di rivitalizzarli”.