Adeyemi show in Champions: quella partita da fenomeno la ricordano tutti

vedi letture

C’è una partita quest’anno in cui Karim-Alyssa Adeyemi ha brillato lasciando traccia di sé in campo europeo. Si tratta della sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Celtic, gara che si è conclusa con il punteggio di 7-1 per la formazione tedesca a ottobre. In quella gara c’è tutto ciò che bisogna sapere sul calciatore. Show per 48 minuti per l’esterno tedesco: una tripletta ma anche l’infortunio che lo ha costretto non solo a lasciare il campo, ma anche a fermarsi per circa due mesi, saltando 12 partite.

Prima dell’incidente l'esterno era stato incredibile, tripletta ma anche un rigore procurato. Tutte le sue principali doti messi in campo in una gara internazionale. Un calciatore che piace tanto al Napoli e che in quella circostanza segnò con una deviazione, con un bel mancino della distanza e poi sempre col mancino, approfittando di un errore da parte di un difensore. Tre gol in 42' e poi lo stop.