ADL ripensa al bomber cercato un anno fa per sostituire Osimhen

Osimhen in uscita, il Napoli lavora all'arrivo del suo sostituto. Il primo nome venuto fuori dalla lista conservata nel cassetto un’estate fa è sempre lo stesso

Osimhen in uscita, il Napoli lavora all'arrivo del suo sostituto. Il primo nome venuto fuori dalla lista conservata nel cassetto un’estate fa è sempre lo stesso: il canadese Jonathan David, 24 anni, centravanti rapace del Lilla che in questa stagione ha segnato 24 gol tra Ligue 1 e coppe varie. Valore: più o meno 50 milioni. La stessa valutazione che il Feyenoord intendere riconoscere al cartellino del messicano nato a Baires, Santiago Gimenez, 23 anni e 24 gol complessivi come David. Lo scrive il Corriere dello Sport.