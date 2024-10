Ag. Arthur smentisce: "Il Napoli non me l'ha mai chiesto! Non è più nei piani Juve..."

L'agente Federico Pastorello ha parlato a TMW a margine dell'assemblea elettiva dell'Aiacs in corso di svolgimento a Milano. Questo il suo pensiero: "Questa è un'associazione che fa molte cose. Dall'esterno spesso non se ne ha idea, ma noi membri del consiglio direttivo stiamo facendo un bel lavoro e siamo convinti della bontà di quanto fatto. Stiamo facendo il massimo per garantire alla categoria un futuro sereno smettendo di essere additati come il male del calcio".

Arthur in estate era vicino al Napoli?

"Non me lo hanno mai chiesto sinceramente. Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato. Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione".