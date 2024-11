Ag. Dragusin annuncia: “Napoli e Juve? Solo voci, a gennaio non lascia il Tottenham"

Uno dei nomi candidati ad infiammare il calciomercato invernale in entrata in Serie A è senz'altro quello di Radu Dragusin (22 anni), difensore classe 2001 della Nazionale rumena che è finito nel mirino sia della Juventus (società in cui peraltro è cresciuto come settore giovanile, prima di andare a consacrarsi poi con il Genoa) che del Napoli, entrambe (per motivi e con situazioni circostanziali ben diversi) alla ricerca di un rinforzo in inverno per la loro retroguardia.

E del futuro di Dragusin ha parlato nelle scorse ore il suo agente, Florin Manea, intervistato da Telecapri, il quale però raffredda soluzioni invernali: "È un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve, ma in questo momento sono solo voci. Siamo concentrati sul Tottenham, ha ancora 5 anni di contratto. Non è facile andare in un top club e imporsi fin da subito, ha ancora 22 anni. Se non giocherà mai quest'anno è normale che si faranno altre valutazioni: a gennaio non si muove, a giugno si valuterà".