Ag. Lucumi: "Tanti top club europei lo seguono. Atletico? E' di quel livello..."

Simone Rondanini è un procuratore che lavora per l'agenzia Wasserman, uno dei grandi colossi mondiali in termini di procure sportive che annovera tra le sue fila alcune delle più grandi stelle mondiali del mondo del calcio e dello sport. Tra i giocatori sotto la sua gestione c'è John Lucumí, difensore centrale di quel Bologna oggi quarto in classifica che due giorni fa ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia 51 anni dopo l'ultima volta.

Alla sua terza stagione in Serie A John si gioca la sua prima finale dopo una stagione da protagonista. È il momento migliore della sua carriera?

"Non so se sia il momento migliore della sua carriera, perché in realtà è da tanto tempo che è a un livello altissimo. La scorsa stagione hanno raggiunto un traguardo storico e lui è stato una parte importante di quella squadra. In questa stagione ha mantenuto, e persino migliorato, quel livello. Cerca sempre di superarsi, di migliorare, e ha una mentalità eccezionale che si combina perfettamente con il suo stato di forma, forgiato nel corso delle stagioni grazie all’esperienza accumulata. Anche in nazionale è da tempo un elemento fondamentale, e per lui è una motivazione immensa poter indossare la maglia del suo paese".

Dopo l’addio di Motta il Bologna sembrava a fine ciclo. E invece Italiano sta riuscendo a fare anche meglio. Qual è il suo rapporto con l’allenatore? Come l’ha migliorato?

"Ha un ottimo rapporto con Vincenzo, così come lo aveva con Motta. Sono due allenatori che hanno creduto in lui, che conoscono bene quello che John può dare alla squadra, e credo che con entrambi abbia dimostrato un livello molto alto. In questa stagione stanno cancellando tutti i dubbi che potevano esserci attorno alla squadra, e questo è anche una dimostrazione della determinazione di Lucumí, nel suo caso personale, e del collettivo. È stata inoltre una stagione più intensa, con più partite, in cui hanno disputato la Champions League - con quel gol storico di Lucumí per il club - e sono riusciti a mantenere la costanza anche in Serie A, arrivando alla finale di Coppa".

La prossima sarà una stagione importantissima, quella che porterà al Mondiale. È possibile una sua permanenza al Bologna con l’attuale accordo in scadenza a giugno 2027?

"Ha un contratto in vigore con il Bologna, come hai detto. Il Mondiale è ancora lontano all’orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna".

Si parla molto in Spagna di un interessamento dell’Atletico Madrid. Può essere una possibilità qualora dovesse lasciare il Bologna?

"Non sarebbe il primo colombiano a giocare lì e hanno fatto molto bene. Sono sicuro che, per il suo livello, potrebbe imporsi in una squadra di quel calibro. In Champions League ha ottenuto numeri importanti, paragonabili a quelli dei migliori difensori della competizione, che è il palcoscenico dove giocano i più grandi. La cosa più importante per lui adesso è restare concentrato su questo finale di stagione: stanno arrivando partite fondamentali e vedremo il suo miglior livello".

Conosci molto bene il mercato colombiano. C’è un nuovo Lucumí pronto a sbarcare nella nostra Serie A?

"Ne sono sicuro. Il calcio colombiano sta producendo sempre più giocatori di qualità, sempre più preparati e con una formazione migliore fin da giovani. Anche nelle nazionali giovanili stanno facendo molto bene, come si è visto recentemente al Sudamericano Under 17, dove sono arrivati in finale. E anche la nazionale maggiore sta lavorando molto bene negli ultimi anni, mostrando un grande calcio e sfiorando il titolo nella Copa América".