Ag. Mario Rui: "Dopo 7 anni ha il bisogno di tornare in patria, ma oggi Conte valuta tutti"

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del suo assistito

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del suo assistito: "Mario Rui ha espresso un pensiero: dopo 7 anni vorrebbe tornare in Portogallo.

Ma oggi c'è un ritiro con un allenatore nuovo che vuole capire e valutare quello che è il valore dei giocatori e la possibilità di farli entrare nel suo calcio, perchè quando li alleni è tutta un'altra cosa. Vediamo quale sarà il pensiero del mister su Mario Rui dopo questo ritiro. Il pensiero del calciatore è quello, non perchè non voglia più stare a Napoli ma dopo 7 anni sente anche il bisogno di tornare in patria".