Ag. Mazzocchi: "Scugnizzo cresciuto a Napoli, per lui maglia pesante! Futuro? E' lunga..."

L'agente Marco Sommella è tra gli ospiti della Palermo Football Conference. Di seguito le sue dichiarazioni principali, raccolte da TMW: "Soulé l'abbiamo portato alla Juventus da ragazzino con Martin (Guastadisegno, ndr) e lo scorso anno era a Frosinone con Cheddira, sono stati sfortunati. È un ragazzo che si farà e in futuro farà parlare di sé".

Cheddira in Spagna, come è nata?

"Mercoledì sono stato a Barcellona da lui, l'hanno corteggiato per tutta l'estate. L'Espanyol è una neopromossa che fa un bel calcio e una squadra storica: non c'è una vera e propria spiegazione. Al ds dell'Espanyol ho detto che mi sembrava di rivivere quando portammo Immobile a Siviglia. E speriamo sia di buon auspicio, che possa fare come Ciro".

Mazzocchi è una new entry della sua scuderia. Sarà un uomo mercato in estate?

"È napoletano, uno scugnizzo cresciuto nella strada. Ha fatto una grande fatica per arrivare a giocare a Napoli e sappiamo quanto pesante sia per un napoletano vestire quella maglietta. Ha due anni di contratto, è lunga, e gli auguro il meglio".