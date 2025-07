Lucca-Napoli, ADL inserisce Zanoli. Ma l'Udinese chiede anche 31mln

Non si è registrato uno stop perentorio alla trattativa tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca che proseguirà nei prossimi giorni, presumibilmente con l’inserimento di una contropartita tecnica. Unica che gradisce l’Udinese è Alessandro Zanoli, l’esterno destro classe 2000 visto nell’ultimo anno al Genoa che, nonostante un ottimo campionato, non l’ha riscattato per 7 milioni. Lo scrive il Messaggero Veneto con tutti i dettagli.

"Una cifra che anche per l’Udinese è esagerata, tanto che nelle scorse ore si è registrato l’inserimento bianconero per Romano Benito Floriani Mussolini che la Lazio, con il mercato bloccato in entrata fino a gennaio per non aver rispettato l’indicatore di liquidità, non riesce a riportare a casa dalla Juve Stabia. I bianconeri offrono 4 milioni. Ecco il valore da scalare da Lucca per il quale bisognerebbe pagare 31 milioni più bonus oltre a Zanoli. Si tratta su questa base".