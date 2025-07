Beukema, ci siamo! Mediaset: distanza di 1mln, ecco la cifra definitiva

vedi letture

Per il Napoli sul fronte difesa si registrano novità importanti per Sam Beukema, anni 26, con il Bologna che avrebbe abbassato le pretese: al momento è di un milione la forbice tra la richiesta del club rossoblù e l’offerta degli azzurri. La sensazione è che si possa chiudere a breve per una cifra intorno ai 32-33 milioni di euro, bonus inclusi. Alla finestra anche l’AZ Alkmaar, che incasserà il 10% dalla cessione. In uscita Rafa Marin: fissate le visite mediche con il Villarreal. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.

Repubblica oggi in edicola scriveva: "A Dimaro inizia un’altra avventura ambiziosa e sperano di poterne fare parte fin dall’inizio anche Lang, Lucca e Beukema, i tre potenziali rinforzi su cui il club azzurro si sta muovendo con maggiore determinazione sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a tessere la tela delle trattative e non ha perso di vista il terzino spagnolo Juanlu, mentre oggi vola a Villarreal il suo connazionale Rafa Marin, ceduto in prestito. Entro il 15 luglio ci saranno di sicuro molte novità".