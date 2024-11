Ag. Rugani: "Daniele al Napoli? No, rispettiamo l'Ajax! Poi se vuole cederlo..."

vedi letture

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rinnovo di Kvaratskhelia? Il momento migliore per fare il suo contratto sarebbe stato quello del post scudetto, quando il calciatore ci avrebbe messo il cuore e la testa. Poi se la stagione va male e vuoi rinnovargli il contratto il calciatore ci mette solo la testa, come in questo caso. Per me 5.5 mln è un’offerta alta.

Rugani al Napoli? Se l’Ajax è stata la prima a volerlo io ho grande rispetto di questo club. Se poi l’Ajax ha intenzione di cedere Daniele allora il discorso cambia, ma fin quando loro son contenti del calciatore noi li rispettiamo”.