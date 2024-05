Ag. Simeone smentisce: "Scambio con Immobile? Invenzione dei giornali"

L'agente Alessandro Moggi ha parlato a TMW a margine del 'Gran Galà del Calcio' in corso di svolgimento a Roma

TuttoNapoli.net

L'agente Alessandro Moggi ha parlato a TMW a margine del 'Gran Galà del Calcio' in corso di svolgimento a Roma, soffermandosi su tutti i suoi assistiti: "Ricevere un premio in un settore così complicato come il nostro, molto concorrenziale, è motivo di grande soddisfazione".

Immobile sta bene alla Lazio?

"Non mi devo ripetere... Alla Lazio non c'è il momento migliore della sua storia, ma ci sono stati tanti cambiamenti. Evidentemente quest'anno era necessario e questo è un momento di transizione, ma è una società importante, un presidente importante e un bravo ds. E' giusto dare fiducia a Tudor che ha fatto risultati incoraggianti".

Simeone alla Lazio e Immobile al Napoli è un'idea?

"Totalmente priva di fondamento allo stato attuale, una notizia di mercato creata dai giornali. Un'idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato".