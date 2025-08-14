Ag. Zaccagni: "Forte interesse del Napoli, ma la Lazio ha il blocco mercato"

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di alcuni fra i suoi numerosi assistiti. Tra questi c'è Mattia Zaccagni della Lazio che piace tanto al club azzurro. L'esterno 30enne era considerato perfetto rinforzo a sinistra per completare il gioco delle coppie con Noa Lang.

L'affare però non si è fatto per un motivo ben preciso. "Per Zaccagni c'è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c'era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati".