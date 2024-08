Al Ahli-Osimhen, da Milano: "Il nigeriano potrebbe accettare in un caso"

L'Ah Ahli fa sul serio per Victor Osimhen, ma l'attaccante nigeriano non sembra essere convinto di andare a giocare in Arabia Saudita.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Victor Osimhen aveva rifiutato l'offerta dell'Al Ahli un mese fa in attesa del PSG . Il club saudita ha riaperto i colloqui con il Napoli per 75mln di euro e il Napoli ha dato il via libera alla vendita di Osimhen. L'attaccante riflette: preferirebbe restare in Europa, anche se l'offerta dell'Al Ahli è molto ricca. Potrebbe accettare di unirsi al club saudita con una clausola rescissoria bassa per tornare in Europa tra 1-2 anni".

