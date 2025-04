Al Hilal all’assalto di Osimhen: offerta (al ribasso) al Napoli e maxi-ingaggio al nigeriano

vedi letture

Non c'è solo Antonio Conte da soddisfare. Al Napoli c'è un progetto da assestare, senza ridursi al mese di agosto come già capitato, ma il presidente De Laurentiis dovrà prima occuparsi di una variabile dal nome Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di ritorno al club partenopeo al termine della stagione, è stato avvicinato con forza dall'Arabia Saudita.

Come riportato da Il Mattino, infatti, l'Al Hilal ha scavalcato la concorrenza e si è piazzato in una situazione favorevole con l'offerta da 15 milioni di euro per un contratto triennale per Osimhen. Non si tratta di semplici rumors, visto che alla società di ADL è arrivata una proposta di poco meno di 60 milioni di euro per rilevare il cartellino del giocatore. Un affondo deciso da parte del club saudita, che non vuole recitare il semplice ruolo da comparsa al Mondiale per Club negli Stati Uniti e per questo vogliono ingaggiare il 26enne da 30 gol in 35 partite stagionali.

Ma cosa ne pensa la Juventus? Non è un mistero la volontà dell'ex ds Giuntoli di accaparrarsi Osimhen, che in bianconero diventerebbe il cardine attorno al quale far girare il resto della squadra, ma - come si legge dal quotidiano campano - la trattativa con De Laurentiis si preannuncia ostica, tra strascichi recenti, rivalità e quella clausola da 75 milioni che non prevede sconti. Tuttavia il Napoli non ha tanto tempo per temporeggiare e tirare la corda, visto che il contratto del nigeriano scade nel 2026.