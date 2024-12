Al Napoli piacciono due centrocampisti della Roma: un azzurro può essere la chiave

Il Napoli potrebbe pensare anche a un rinforzo a centrocampo nella prossima sessione di mercato. Giacomo Raspadori è una chiave anche sull’asse con la Roma, in ottica scambi: al Napoli piace molto Lorenzo Pellegrini. L’alternativa è Bryan Cristante. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

