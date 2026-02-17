Alisson-mania, affare da 20mln totali: le cifre precise del colpo di Manna

Alisson-mania, affare da 20mln totali: le cifre precise del colpo di MannaTuttoNapoli.net
Oggi alle 13:00
di Fabio Tarantino

Alisson Santos mania. Grande show del brasiliano contro la Roma domenica. Di lui parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. L'operazione complessiva si aggira attorno ai 20 milioni (3,5 subito e 16,5 a giugno con diritto di riscatto). Il giocatore aveva firmato un anno fa con lo Sporting e ha una clausola da 80 milioni. Tanta concorrenza per lui a gennaio ma il Napoli è riuscito a strappare subito il sì del calciatore grazie al tempestivo lavoro da parte del ds azzurroo Giovanni Manna. 