Retroscena Alisson: ha colpito Manna in una partita e da lì è partita l'idea
Alisson Santos è per il Napoli un’intuizione di Manna nata in Champions. Lo scrive il Cds con tutti gli aggiornamenti e i retroscena sul campo del club azzurro di gennaio.
Il brasiliano, contro la Roma, ha giocato domenica la terza partita della sua carriera al Maradona: da giocatore del Napoli contro il Como in Coppa Italia - debutto assoluto - e la Roma in campionato - esordio in A - e contro il Napoli in Champions da alfiere dello Sporting Lisbona. Era l’1 ottobre 2025: entrò al 67’ al posto di Ioannidis e lasciò il segno nel database del ds Manna. Da quel momento cominciò a seguirlo e a gennaio, dribblando anche i limiti del mercato a saldo zero, pensò di puntare su di lui.
